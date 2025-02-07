Останки бывшего самарского мэра и его жены ищут на полигоне «Преображенка»

В пятницу, 7 февраля, самарские следователи выехали на полигон «Преображенка». Силовики проверяют версию о том, что на территорию объекта могли быть вывезены останки тел бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, которые были убиты. Об этом «Ъ-Волга» сообщил представитель АО «Экология».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

«Каждый мусоровоз оснащен GPS-трекером, поэтому регоператор в онлайн-режиме может отслеживать, где машина (с останками погибших.— "Ъ-Волга") производила остановку, и примерно понять, в какой части полигона выгружалась»,— говорится в сообщении.

Уголовное дело об убийстве четы Тарховых (ч. 2 ст. 105 УК РФ) было возбуждено 3 февраля 2025 года по заявлению делового партнера экс-мэра Самары Александра Кузнецова: экс-мэр Самары и его жена пропали без вести и больше месяца не отвечали на звонки. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

По подозрению в преступлении задержана и арестована внучка погибших, 29-летняя Екатерина Тархова-Бельская. В ее съемной квартире найдены пластиковая тара и химические средства для сокрытия следов преступления. Силовики установили, что подозреваемая распродавала ювелирные украшения бабушки и дедушки и реализовала автомобиль Натальи Тарховой.

Также была обнаружена видеозапись камер наблюдения в подъезде дома, где жил бывший мэр: на них подозреваемая выносит из квартиры дедушки бочки для отходов. Соседи Тарховых после исчезновения погибших часто видели фигурантку уголовного дела с заполненными черными мешками для мусора, а 31 января из квартиры бывшего мэра вывозили вещи и мебель. Силовики не исключают, что к преступлению могли быть причастны другие лица.

Георгий Портнов