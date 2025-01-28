Президент Бразилии принял приглашение посетить празднование 80-летия Победы
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил свое участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба бразильского президента. Приглашение он получил от президента России Владимира Путина во время телефонного разговора.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters
«Президент Лула поблагодарил Россию за приглашение приехать в Москву на празднование 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне 9 мая и заявил о своем намерении участвовать в мероприятии»,— сказано в сообщении.
Телефонный разговор по инициативе бразильской стороны состоялся накануне, 27 января. Пресс-служба Кремля приглашение президента Бразилии не упоминала. Президенты обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта и обменялись мнениями о нынешней ситуации в мире с учетом прихода к власти новой американской администрации.