Президент Бразилии принял приглашение посетить празднование 80-летия Победы

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил свое участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба бразильского президента. Приглашение он получил от президента России Владимира Путина во время телефонного разговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

«Президент Лула поблагодарил Россию за приглашение приехать в Москву на празднование 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне 9 мая и заявил о своем намерении участвовать в мероприятии»,— сказано в сообщении.

Телефонный разговор по инициативе бразильской стороны состоялся накануне, 27 января. Пресс-служба Кремля приглашение президента Бразилии не упоминала. Президенты обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта и обменялись мнениями о нынешней ситуации в мире с учетом прихода к власти новой американской администрации.