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Коммерсантъ FM
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Президент Палестины приедет в Москву на День Победы

Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

«Конечно. У него (у Махмуда Аббаса.—"Ъ") есть приглашение, он согласен, будет»,— сказал посол, отвечая на вопрос, приедет ли президент Палестины в Москву на торжественные мероприятия 9 мая (цитата по ТАСС).

В декабре 2024 года помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что приглашения в Москву на День Победы были разосланы «многим странам». По его словам, участие в торжественных мероприятиях «будет весьма представительным». Ранее приглашение приехать в Москву на 9-е мая принял президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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