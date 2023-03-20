Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом, который продлится с 20 по 22 марта, сообщают российские и китайские госагентства. Он посещает Россию по приглашению Владимира Путина.

Самолет господина Си приземлился в аэропорту Внуково около 12:59 мск. До него прилетел лайнер с официальной делегацией КНР. В аэропорту Внуково главу КНР встречал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Сегодня, 20 марта, ожидается неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. По ее итогам планируется подписание двух документов — об улучшении совместного партнерства в новую эпоху и по развитию ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

В Кремле говорили, что официальные переговоры лидеров двух стран состоятся 21 марта. Они начнутся в 15:00 и пройдут в узком и расширенном составах. В ходе встречи они, в частности, обсудят предложенный Китаем план мирного урегулирования на Украине.

В преддверии встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин написали статьи об отношениях между двумя странами. Российский президент заверил, что Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию «украинского кризиса» «с учетом сложившихся геополитических реалий». Лидер КНР заявил, что во время визита в РФ намерен «укреплять дружбу, сотрудничество и мир».

Лаура Кеффер