10,5 млрд на туристический кластер, аэрополис за 998 млрд и претензии к мэру Бугульмы на 121 млн

В Казани на полуострове Локомотив планируют разместить всесезонный туристический кластер с финансированием в 10,5 млрд руб. В состав кластера войдет комплекс яхтенных марин, крупнейший в Европе центр водных видов спорта.

На территории вокруг аэропорта «Бегишево» в Нижнекамске планируют возвести аэрополис за 998 млрд руб. К 2100 году могут развить территорию на площади 1,9 тыс. га. Планируется постройка недвижимости общим фондом в 4,8 млн кв. м.

Исковые требования к главе Бугульминского района и мэру Бугульмы Линару Закирову и его семье увеличились с 60 до 121 млн руб. Прокурор требует взыскать квартиру и коттедж в Сочи, оформленные на отца жены мэра, две машины Porsche Cayenne, зарегистрированных на мать супруги.

Организатору «Игр Будущего» АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» предъявили иски на 481 млн руб. Организация уже частично проиграла три дела на сумму 105,8 млн руб.

В Казани планируют построить индустриальный парк «Северные ворота» за 88 млрд руб. Площадь объекта составит 202 га. Начало реализации проекта запланировано на 2026 год.

«Татнефть» дала месяц «Туполеву» для заключения мирового соглашения по иску на 5,6 млрд руб. Третьей стороной по делу выступает прокуратура Татарстана. Представитель компании «Туполев» подал ходатайство о переводе процесса в закрытый режим.

В Марий Эл на реализацию проектов по развитию туризма планируют выделить 10,8 млрд руб. К 2035 году в республике могут реализовать около 60 проектов. Планируется, что Козьмодемьянск станет вторым крупным туристским центром Марий Эл.

В Казани могут поднять планку для признания местных жителей малоимущими. Пороговая сумма среднемесячного дохода каждого члена семьи или одиноко проживающего человека составит 48,2 тыс. руб., а максимальное значение — 57,8 тыс. руб.

В Чувашии прокуратура подала в суд уголовное дело о причинении ущерба на более чем 1,5 млрд руб. Трех человек, ранее входивших в руководство ООО «Коммунальные технологии», обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Диана Соловьёва