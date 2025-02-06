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Туристический кластер на острове Локомотив в Казани обойдется в 10,5 млрд рублей

К 2030 году на полуострове Локомотив в Казани планируется разместить всесезонный туристический кластер с финансированием в 10,5 млрд руб. Об этом сообщила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина на архитектурно-строительном форуме «Казаныш».

Согласно концепции, в кластер войдут яхтенные марины, которые будут развиваться поэтапно. Сначала планируется ввести 450 швартовочных мест для судов от 4 до 30 метров. К 2034 году общее количество мест для стоянки должно составить 700.

«Новый водный хаб Поволжья даст мощный импульс как самому городу Казань, так и соседним городам Поволжья», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин на пленарной сессии в рамках форума «Казаныш».

Также на полуострове Локомотив планируется построить крупнейший в Европе центр водных видов спорта.

Дарья Сайфиева

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