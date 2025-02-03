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Прокуратура Чувашии подала в суд дело о злоупотреблении полномочиями на 1,5 млрд руб.

Прокуратура Чувашской Республики подала уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на более чем 1,5 млрд руб. в суд. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура Чувашии подала в суд дело о злоупотреблении полномочиями на 1,5 млрд рублей

Прокуратура Чувашии подала в суд дело о злоупотреблении полномочиями на 1,5 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Прокуратура Чувашии подала в суд дело о злоупотреблении полномочиями на 1,5 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Три человека, ранее входившие в руководство ООО «Коммунальные технологии», обвиняются по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). С октября 2011 года по август 2019 года они принимали решения о проведении сделок, заведомо невыгодных для организации.

Средства предприятия безосновательно использовались для предоставления займов связанным организациям и физическим лицам, а также для размещения депозитов в кредитной организации, деятельность которой впоследствии была прекращена. В этот же период обвиняемые систематически принимали решения о выплате завышенных премий сотрудникам, несмотря на отсутствие законных оснований и явные убытки компании. Общая сумма этих премий превысила 205 млн руб., а общая сумма необоснованных расходов — 1,5 млрд руб.

В результате превышения полномочий со стороны указанных лиц ООО «Коммунальные технологии» было признано неплатежеспособным, и началась процедура его ликвидации. В ходе предварительного следствия сотрудники полиции арестовали денежные средства, земельные участки, жилые и нежилые помещения, а также транспортные средства обвиняемых. После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела были направлены прокуратурой в Калининский районный суд Чебоксар для рассмотрения.

В январе 2025 года глава регионального Минстроя Михаил Коледа был уволен «в связи с утратой доверия» после проверки прокуратуры. Ведомство установило, что руководитель министерства способствовал заключению крупных государственных контрактов в пользу одной из коммерческих организаций на сумму более 1,5 млрд руб. без проведения торгов. Подробности читайте в материале «Дружба на полтора миллиарда».

Влас Северин

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