В Казани планируют построить индустриальный парк за 88 млрд рублей

В Казани планируют построить индустриальный парк «Северные ворота» площадью 202 га. Стоимость проекта составит 88 млрд руб. Об этом сообщила руководитель агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Реализация проекта может начаться в 2026 году. В рамках индустриального парка планируется создать 1 тыс. рабочих мест.

«Мы определяли участок, финансовую схему и правовое структурирование. Сейчас земельные участки привели в соответствие, поэтому проект наконец рассмотрели, раньше это были просто дискуссии», — отметила госпожа Миннулина.

Далее, по словам руководителя АИР, разработают дорожную карту и сопровождение.

Анар Зейналов