Вокруг аэропорта «Бегишево» планируют возвести аэрополис за 998 млрд рублей

На территории вокруг аэропорта «Бегишево», находящегося в Нижнекамске, планируют возвести аэрополис. Стоимость планируемого проекта оценивается в 998,4 млрд руб. Объем частных инвестиций — 698,9 млрд руб. Об этом стало известно в ходе международного архитектурного форума «Казаныш».

Согласно представленному проекту, к 2100 году планируется развить территорию на площади 1900 га. Кроме того, в планах постройка недвижимости общим фондом в 4,8 млн кв. м. Ожидается, что это создаст 30 тыс. рабочих мест и привлечет 45 тыс. учащихся.

В планах возвести на территории кластеры разных типов: производственно-логистический, выставочный и культурно-развлекательный, деловой, торговый, медицинский, гостиничный, транспортно-логистический. В будущем планируется возвести также и жилой микрорайон.

Артём Дергунов