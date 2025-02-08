В Казани поднимут планку минимального дохода для признания малоимущим

Власти Казани планируют принять новые пороговые и максимальные планки дохода для признания местных жителей малоимущими. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Таким образом, пороговая сумма среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего человека, составит 48,2 тыс. руб., а максимальное значение — 57,8 тыс. руб.

Что касается порогового значения стоимости имущества, подлежащего налогообложению, оно составит 2,55 млн руб. для одинокого человека.

Порог стоимости имущества на 2025 год, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, выглядит следующим образом:

для семьи из двух человек — 5 100 624,0 руб.;

для семьи из трех человек — 7 650 936,0 руб.;

для семьи из четырех человек — 10 201 248,0 руб.;

для семьи из пяти человек — 12 751 560,0 руб.;

для семьи из шести человек — 15 301 872,0 руб.;

для семьи из семи человек — 17 852 184,0 руб.;

для семьи из восьми человек — 20 402 496,0 руб.;

для семьи из девяти человек — 22 952 808,0 руб.;

для семьи из десяти человек — 25 503 120,0 руб.;

для семьи из одиннадцати человек — 28 053 432,0 руб.;

для семьи из двенадцати человек — 30 603 744,0 руб.

Ранее сообщалось, что в Татарстане планируют снизить долю бедного населения до 4,8% от общей численности жителей к 2027 году.

Артём Дергунов