В Казани планируют построить крупнейший в Европе центр водных видов спорта

В Казани планируют построить крупнейший в Европе центр водных экстремальных видов спорта. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш».

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Спорткомплекс планируют разместить на полуострове Локомотив. Его площадь составит 5,5 тыс. квадратных метров. Ожидается, что ежегодно здесь будут тренироваться около 1,5 тыс. спортсменов.

«Новый комплекс станет местом проведения престижных соревнований под эгидой международных спортивных федераций и площадкой, где совершаются первые шаги к большим достижениям», — отметил мэр.

Создание объекта — часть программы «Казань — город на воде», разработанной Институтом развития города. Программа предусматривает комплексное развитие прибрежных территорий, создание комфортных общественных пространств, пляжей, набережных, а также транспортно-рекреационных комплексов. Всего в черте города планируется строительство 17 крупных объектов речной инфраструктуры, включая 11 городских марин, городской яхт-клуб и судостроительный кластер. Кроме того, в центральной части города планируется возвести детско-юношеский Центр водной культуры с парусной школой.

Участвовать в конкурсе смогут как российские, так и зарубежные архитектурные бюро и консорциумы. Итоги подведут до конца года.

Анар Зейналов