«Татнефть» дала месяц «Туполеву» на мировое соглашение по иску на 5,6 млрд руб.

Арбитражный суд Татарстана отложил рассмотрение иска «Татнефти» к АО «Туполев» и его филиалу — Казанскому авиационному заводу им. С. П. Горбунова — на сумму 5,6 млрд руб. до 5 марта. Стороны рассматривают возможность урегулирования спора путем заключения мирового соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Татнефть» дала месяц «Туполеву» на заключение мирового соглашения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Татнефть» дала месяц «Туполеву» на заключение мирового соглашения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ходе заседания представитель АО «Туполев» просил перенести его на май для согласования условий соглашения, ссылаясь на значительную сумму сделки и необходимость одобрения документа высшим руководством компании. Однако представители «Татнефти» заявили, что считают допустимым отложить процесс не более чем на месяц. Прокуратура, выступающая третьей стороной по делу, поддержала возможность мирного урегулирования спора.

Представитель АО «Туполев» также подал ходатайство о переводе процесса в закрытый режим. В обоснование он указал, что проект мирового соглашения и условия договора между сторонами содержат конфиденциальные данные, составляющие коммерческую тайну.

«Татнефть» подала иск к АО «Туполев» в ноябре 2024 года. Суть претензий не раскрывалась. В декабре стало известно, что стороны ведут переговоры о заключении мирового соглашения.

Анар Зейналов