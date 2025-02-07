С АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», организаторов международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», проходившего в Казани в конце февраля 2024 года, подрядчики пытаются взыскать порядка 587 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Организатору «Игр Будущего» в Казани предъявили иски на полмиллиарда рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Организатору «Игр Будущего» в Казани предъявили иски на полмиллиарда рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Согласно данным Rusprofile, в настоящее время на рассмотрении находятся 10 исков против дирекции на общую сумму 481 млн руб., все они были поданы в 2024 году. Организация уже частично проиграла три дела на сумму 105,8 млн руб.

Последнее дело было выиграно компанией «Ростелеком». Оператор предоставлял услуги по обеспечению телекоммуникационной связью и информационно-техническому дооснащению систем видеонаблюдения на объектах турнира. Дирекция не выполнила обязательства по оплате услуг, и суд удовлетворил иск «Ростелекома», взыскав с организации 1,7 млн руб. в пользу оператора.

В материалах дела отмечается, что ответчик в июле 2024 года «указал на принимаемые меры для получения финансирования с целью погашения образовавшейся задолженности». Решение суда принято 21 января 2025 года.

Корреспондент «Ъ Волга-Урал» направил запрос в АНО, чтобы получить комментарий, от организации ответа пока не поступило.

«Игры будущего» прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В 21 дисциплине, представленной на турнире, состязались 294 команды, представляющие 107 стран мира. Фиджитал-спорт объединяет классический и цифровой спорт. Концепция фиджитал-спорта подразумевает в себе соревнования сначала в цифровом виде, а затем на физической арене. Суммарный охват аудитории на соревнованиях «Игры будущего» составил 25 млрд просмотров.

Артём Дергунов