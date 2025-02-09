Главные новости за выходные 8–9 февраля

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по поводу урегулирования конфликта на Украине. В Кремле не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что коммуникация Москвы и Вашингтона происходит по разным каналам, поэтому он лично «может быть не в курсе чего-то».

Палестинский «Хамас» в рамках соглашения о прекращении огня передал сотрудникам международного комитета Красного Креста трех израильских заложников. После этого они были доставлены на территорию Израиля. Взамен Израиль освободил 183 палестинских заключенных. Это уже пятый обмен с начала перемирия, вступившего в силу 19 января.

МИД России отправил ноту британской дипмиссии. Поводом стало уголовное дело, возбужденное после конфликта между сотрудником посольства Великобритании и российскими журналистами в аэропорту Внуково.

В здании «Электрозавода» в Москве произошел пожар. Пожарные спасли 90 человек. Еще 120 выбрались из здания самостоятельно. Как сообщил источник «Ъ», порядка 10 человек отравились угарным газом. По информации мэра Сергея Собянина, госпитализированы пять человек. СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В машинном отделении танкера Koala в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошел взрыв при подготовке к работе главного двигателя. По данным областной администрации, экипаж эвакуирован, пострадавших нет. Росморречфлот сообщил, что угроза затопления танкера отсутствует.

Пропавший накануне на Аляске самолет авиакомпании Bering Air разбился по пути в город Ном. Спасатели нашли его обломки и тела находившихся на борту десяти человек.

Южнее порта Невельск на Сахалине село на мель китайское грузовое судно An Yang 2, экипаж которого состоит из 20 граждан КНР. В Невельском районе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На борту сухогруза, как сообщил Росморречфлот, груз в виде 1 тыс. тонн угля, а также 54 тонн дизельного топлива и 706 тонн мазута в виде судового топлива для главного двигателя.

Южноафриканец Дрикус дю Плесси защитил звание чемпиона UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в среднем весе (до 84 кг), победив американца Шона Стрикленда. Чемпионский титул он завоевал чуть больше года назад, в январе 2024-го, когда одолел того же Шона Стрикленда.

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