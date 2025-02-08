AP: все 10 человек на борту пропавшего на Аляске самолета погибли

Пропавший накануне на Аляске самолет авиакомпании Bering Air разбился по пути в город Ном. Спасатели нашли его обломки. Все находившиеся на борту 10 человек погибли, сообщает AP со ссылкой на властей.

По данным радиолокационной криминалистической экспертизы, с самолетом произошло «какое-то событие, которое привело к быстрой потере высоты и скорости», рассказал лейтенант береговой охраны Бенджамин Макинтайр-Кобл. Сигнала бедствия от самолета не поступал.

Как уточняет агентство, рейс представлял собой обычный трансфер на работу, все пассажиры были взрослыми людьми. Полеты являются основным видом транспорта на Аляске из-за обширности ландшафта и ограниченной инфраструктуры. Это крушение стало одним из самых смертоносных в штате за последние 25 лет.

О пропаже самолета Cessna 208 Caravan с радаров стало известно вчера, 7 февраля. Связь с ним пропала примерно через 40 минут после вылета, в этот момент он летел над заливом Нортон-Саунд. На борту были девять пассажиров и пилот.