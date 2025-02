МИД России отправил ноту Британии после конфликта дипломата и журналистов

МИД России отправил ноту британской дипломатической миссии. Поводом для официального обращения стало уголовное дело, возбужденное после конфликта между сотрудником посольства Великобритании и российскими журналистами в аэропорту Внуково.

«Российская сторона призывает посольство оперативно и надлежащим образом реагировать на последующие обращения правоохранительных органов в рамках данного разбирательства и не уклоняться от участия в следственных мероприятиях»,— указано в обращении МИДа к посольству, пишет пресс-служба внешнеполитического ведомства.

7 февраля МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о нанесении побоев (ст. 116 УК РФ). Полиция отправила посольству запрос — ведомство хотело узнать дипломатический статус сотрудника, однако британская сторона проигнорировала обращение, заявили в ведомстве.

Конфликт произошел 24 октября. В тот день СМИ опубликовали видео, на котором заместитель посла Великобритании Томас Додд идет по зданию аэропорта в окружении нескольких журналистов. Кроме представителей прессы его окружали люди, державшие плакаты с надписями «You are not diplomats. You are spies» («Вы не дипломаты. Вы — шпионы»). Господин Додд начал отталкивать от себя корреспондентов, а у одного из них сорвал бейджик. В конце ролика он попытался оттолкнуть от себя журналистку. После просьбы корреспондентки не трогать ее господин Додд прижал к себе обе руки, показывая, что не касается девушки. Позже она заявила на него в полицию.