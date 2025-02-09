Бастрыкин потребовал доклад об избиении фельдшера в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях в отношении фельдшера скорой помощи в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным Telegram-канала Ural Mash, на медика напал 20-летний каратист, который лежал на ул. Циолковского в состоянии алкогольного опьянения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Одного из фельдшеров парень избил до сотрясения. Врачи вызвали полицейских — неадекватов забрали в отдел, потом отпустили»,— пишет Telegram-канал. По его данным, у медика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки.

Доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела генералу Бастрыкину представит и.о. руководителя СКР по Свердловской области Константин Мирошниченко. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,— подчеркнули в СКР.

Василий Алексеев