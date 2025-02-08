В Серове госпитализировали пассажира Peugeot после въезда машины в гараж

Водитель Peugeot 207 выехала с дороги на высокой скорости и въехала в забор и гаражный бокс на ул. Ленина, 77 в Серове, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. По данным Госавтоинспекции, в результате аварии пассажир автомобиля была доставлена для осмотра в местную больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области

«Второй пассажир, 14-летняя девочка, осмотрена на месте, в дальнейшем лечении не нуждается. Водитель не пострадала»,— добавили в ГИБДД.

Отмечается, что инспекторы ДПС оперативно прибыли на место аварии и провели процессуальные действия. «Продолжается тщательная проверка всех обстоятельств произошедшего»,— подчеркнули в Госавтоинспекции.

Василий Алексеев