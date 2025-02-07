Axios: Нетаньяху готов прекратить войну в Газе при отказе «Хамаса» от власти

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов прекратить войну в секторе Газа, если лидеры палестинского движения «Хамас» откажутся от власти и «отправятся в изгнание», сообщает Axios со ссылкой на источники. По их словам, господин Нетаньяху представил свой план в ходе поездки в Вашингтон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Kent Nishimura / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Как пишет издание, израильский премьер хочет продлить первую фазу соглашения с «Хамасом», чтобы освободить больше заложников. На данный момент предусмотрено освобождение 33 человек. В обмен Израиль готов освободить еще больше палестинских заключенных, их точное количество не приводится.

По данным американских чиновников, господин Нетаньяху «дал понять», что если первую фазу соглашения продлят, то в ходе переговоров по второй он предоставит «Хамасу» предложение, включающее прекращение войны в Газе и освобождение «высокопоставленных» палестинских заключенных. Взамен он потребует, чтобы «Хамас» освободил оставшихся заложников и отказался от власти в секторе Газа, а его лидеры, включая тех, кто будет освобожден, отправились в изгнание «в третью страну».

Высокопоставленные израильские чиновники утверждают, что «Хамас» согласился отказаться от «гражданского контроля» над Газой и передать ответственность за процесс восстановления Палестинской администрации или независимому комитету. Однако палестинское движение не готово к расформированию, отметил один из чиновников.

Прекращение огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Первой этап продлится 42 дня. На втором этапе должны отпустить всех остальных заложников и начать обсуждение окончательного прекращения войны.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «США не спешат устраивать разнос Ирану».