Израиль и «Хамас» проведут обмен заложниками 8 февраля

Очередной обмен заложниками произойдет между Израилем и палестинским движением «Хамас» 8 февраля. Как сообщает The Times of Israel, Израиль освободит из тюрем и передаст «Хамасу» 183 заключенных. Глава боевого крыла палестинского движения, в свою очередь, опубликовал список заложников, которые будут отпущены. Ими станут 52-летний Эли Шараби, 34-летний Ор Леви и 56-летний Охад Бен Ами.

Прекращение огня между сторонами вступило в силу 19 января. На первом этапе перемирия, которое продлится 42 дня, «Хамас» должен освободить 33 заложника, на втором — остальных. На третьем этапе стороны обменяются телами погибших.

Сегодня, 7 февраля, Axios сообщил, что премьер-министр Израиля готов прекратить войну в секторе Газа, в случае если лидеры «Хамаса» откажутся от власти и добровольно «отправятся в изгнание».