32,4 миллиарда рублей составила сумма чистых продаж иностранной валюты населением России в январе 2025 года, сообщил ЦБ. Физлица стали продавать больше иностранной валюты, чем покупать ее, с сентября 2024 года — и январские чистые продажи были ниже, чем осенью 2024 года (в среднем — 60,8 млрд руб. в месяц). Покупки же приходились на период с января по август 2024 года, когда рубль был относительно стабильным и в отдельные месяцы укреплялся. Физлица перешли к нетто-продажам при ослаблении рубля, подчеркивает ЦБ рациональное поведение населения на валютном рынке. В целом за 2024 год физические лица стали нетто-покупателями иностранной валюты на 679,4 млрд руб.