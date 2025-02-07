Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сегодняшнее число

32,4 миллиарда рублей составила сумма чистых продаж иностранной валюты населением России в январе 2025 года, сообщил ЦБ. Физлица стали продавать больше иностранной валюты, чем покупать ее, с сентября 2024 года — и январские чистые продажи были ниже, чем осенью 2024 года (в среднем — 60,8 млрд руб. в месяц). Покупки же приходились на период с января по август 2024 года, когда рубль был относительно стабильным и в отдельные месяцы укреплялся. Физлица перешли к нетто-продажам при ослаблении рубля, подчеркивает ЦБ рациональное поведение населения на валютном рынке. В целом за 2024 год физические лица стали нетто-покупателями иностранной валюты на 679,4 млрд руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...