Главные новости за 6 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на 6 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть БПЛА над территорией Кубани.

Бывшая судья Краснодарского крайсуда Елена Хахалева пыталась вернуть полученную ею зарплату, хищение которой ей вменяют, еще до возбуждения в отношении нее уголовного дела о мошенничестве и подлоге.

В Новороссийске и пригороде, где в четверг из-за непогоды введен режим повышенной готовности, из-за сильного ветра начали падать деревья.

Кроме того, на трассе Новороссийск—Кабардинка сильный ветер опрокинул фургон.

Помимо этого, жителей Анапы и Новороссийска предупредили об урагане и 3,5-метровых волнах.

После контакта с мазутом к медикам обратились 280 добровольцев, работающих над ликвидацией ЧС на побережье Черного моря.

В Симферополе рабочий разбился насмерть при проведении работ на здании крымского филиала Российского государственного университета правосудия.

Пресс-секретарь Заксобрания Кубани Диана Купридо ушла в отставку после проверки декларации о доходах чиновницы, в которой нашли несоответствие на 13,7 млн руб.

Жители Краснодара возмутились повышением на 25% счетов за отопление. В мэрии объяснили, что суммы поменялись из-за особенностей начисления в зимние месяцы.

В мэрии Краснодара пообещали, что Тургеневский мост через реку Кубань, соединяющий Краснодар и Новую Адыгею, перекроют на время капитального ремонта лишь частично.

В Армавире врачи достали из уха школьника семя дерева, которое, попав в слуховое отверстие ребенку, пустило там ростки.

Проектирование трамвайной ветки к району комплексной застройки на улице Кирилла Россинского в Краснодаре планируют завершить в текущем году.