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Ночью над Кубанью сбили шесть БПЛА

В ночь на 6 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть БПЛА над территорией Кубани. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Всего за прошедшую ночь над Россией ликвидировали 28 дронов. Еще 13 беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, восемь БПЛА — над Ростовской областью и один — над Астраханской.

В ночь на 5 февраля в результате падения обломков беспилотника в Каневском районе Кубани произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. В ликвидации пожара участвовали 55 спасателей и 19 единиц специальной техники.

Нурий Бзасежев

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