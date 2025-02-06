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За помощью к медикам обратились 280 волонтеров, ликвидирующих ЧС в Анапе

После контакта с мазутом к медикам обратились 280 добровольцев. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Фото: пресс-служба РГО

Фото: пресс-служба РГО

«На пляжах Анапы развернуто шесть врачебно-фельдшерских постов с пятью койками и всем необходимым для первой помощи: кислородными концентратами, тонометрами и бинтами»,— сообщают власти.

Врачи территориального центра медицины катастроф краевой БСМП также осматривают волонтеров, которые спасают птиц. Перед оказанием помощи пернатым добровольцы должны пройти осмотр и ответить на вопросы специалистов.

Татьяна Ручкина

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