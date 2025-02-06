За помощью к медикам обратились 280 волонтеров, ликвидирующих ЧС в Анапе
После контакта с мазутом к медикам обратились 280 добровольцев. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Фото: пресс-служба РГО
«На пляжах Анапы развернуто шесть врачебно-фельдшерских постов с пятью койками и всем необходимым для первой помощи: кислородными концентратами, тонометрами и бинтами»,— сообщают власти.
Врачи территориального центра медицины катастроф краевой БСМП также осматривают волонтеров, которые спасают птиц. Перед оказанием помощи пернатым добровольцы должны пройти осмотр и ответить на вопросы специалистов.