В Новороссийске сильный ветер начал валить деревья

В Новороссийске и пригороде, где в четверг из-за непогоды введен режим повышенной готовности, из-за сильного ветра начали падать деревья. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Сейчас местные спасатели устраняют последствия сильного ветра. Они выезжают на места падения деревьев и при помощи бензопил освобождают дороги и тротуары от веток.

«Уважаемые жители и гости города-героя Новороссийска, ветер усиливается. Поэтому просим вас заранее позаботиться о вашей недвижимости и автотранспортных средствах. Соблюдайте меры безопасности. Берегите себя и близких»,— цитирует пресс-служба руководителя спасслужбы города Алексея Одерова.

Ранее сообщалось, что в четверг в Новороссийске введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Он будет действовать до 17:00 10 февраля. В городе прогнозируют дожди, снег и сильный ветер с порывами 22–27 м/с. Утром для обработки дорожного полотна противогололедными реагентами на улицы Новороссийска выехала спецтехника.

Михаил Волкодав