В Новороссийске усиливается ветер: власти разъясняют, что делать при урагане

Власти Новороссийска разъяснили жителям города, как вести себя, если поднявшийся ветер достигнет ураганной силы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Краснодар №1|Телетайп Фото: Telegram-канал Краснодар №1|Телетайп

Власти Новороссийска разъяснили жителям города, как вести себя, если поднявшийся ветер достигнет ураганной силы. Лучше всего укрыться в доме, отмечают они. Если же стихия застала на улице, нужно спрятаться в любом подземном переходе или зайти в ближайшей подъезд. При этом заходить в поврежденные здания нельзя, так как они могут обрушиться при порывах ветра.

Автобусные остановки, автотранспорт, рекламные щиты и заборы, деревья: все это не может служить укрытием — напротив, они сами по себе являются источниками опасности.

Не следует подходить к оборвавшимся проводам, ведь большинство жертв в больших городах — это погибшие от удара электрическим током.

При нахождении дома, надо проверить, все ли окна плотно закрыты. При этом стоять рядом с ними нельзя, ведь очень сильный ветер может разбить стекло. Также нужно отключить самостоятельно электричество, газ и перекрыть водопровод. Лифтом пользоваться нельзя.

Больше всего подвержены воздействию ураганного ветра сельские дома и дачи. Услышав по телевизору или по радио штормовое предупреждение, следует немедленно оповестить об этом своих родных и соседей, и вернуть детей домой с улицы. По возможности лучше убрать со двора все предметы, которые ветер легко может поднять в воздух: сельхозинвентарь, приставные лестницы, легкую мебель или стройматериалы.

Укрываясь дома от непогоды, правильным будет взять с собой минимальный набор инструментов — они могут пригодиться. Надежнее всего переждать ураган в погребе, захватив с собой электрический фонарик и свечи, теплую одежду и обувь, запасы воды и продуктов. Также следует иметь рядом радиоприемник или другие средства связи, чтобы постоянно слушать новости.

Даже если ветер стих, не следует сразу выходить на улицу, шквал может налететь с новой силой.

В четверг в Новороссийске введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Он будет действовать до 17:00 10 февраля. В городе прогнозируют дожди, снег и сильный ветер с порывами 35 м/с. Утром для обработки дорожного полотна противогололедными реагентами на улицы Новороссийска выехала спецтехника. Днем власти сообщили, что ветер начал валить деревья в городе. Вечером в соцсетях появились фото фургона, опрокинутого сильным ветром на трассе Новороссийск—Кабардинка.

Михаил Волкодав