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Власти Краснодара: на время капремонта Тургеневский мост перекроют лишь частично

Тургеневский мост через реку Кубань, соединяющий Краснодар и Новую Адыгею, капитальный ремонт которого планируется начать весной, на время работ будет перекрыт частично. Об этом пишет «КП-Кубань».

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Капитальный ремонт моста в декабре анонсировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, и власти кубанской столицы уже начали готовиться. Заключить муниципальный контракт на эти работы должны в марте-апреле, рассказали изданию в городской администрации. В бюджете на эти цели уже заложили около 3,8 млрд руб. Ориентировочно работы займут 14,5 месяцев.

При этом на время капремонта мост не закроют полностью. Планируется частичное ограничение движения транспорта с попеременным закрытием движения по одной стороне моста. Здесь собираются не только полностью заменить асфальт, но и наладить важные части конструкции — опоры и пролеты. Также будут отремонтированы тротуары и лестницы со стороны Краснодара.

Работы такого масштаба не проводились здесь больше 30 лет. За время же строительства нового Яблоновского моста Тургеневский перенес небывалые нагрузки.

Михаил Волкодав

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