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Под Новороссийском сильный ветер опрокинул фургон

На трассе Новороссийск—Кабардинка сильный ветер опрокинул фургон. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Ранее мэрия Новороссийска, где в четверг из-за непогоды введен режим повышенной готовности, сообщила, что в городе из-за сильного ветра начали падать деревья.

Госавтоинспекция Кубани, в свою очередь, в связи ухудшением погодных условий предупреждает, что в таких условиях управление автомобилем становится особенно сложным, а риск возникновения аварийных ситуаций значительно возрастает.

ГИБДД предлагает ограничь использование автомобилей с высокой парусностью, а также с высоким центром тяжести, микроавтобусов, фургонов и грузовиков, которые могут подвергаться воздействию бокового ветра, который увеличивает вероятность заноса и потери управления. Также госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим, а при сильном ветре — снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств и избегать резких маневров.

Полиция напоминает, что мосты и эстакады наиболее подвержены влиянию сильного ветра. Не рекомендуется оставлять машины под деревьями и слабо закрепленными конструкциями.

В четверг в Новороссийске введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Он будет действовать до 17:00 10 февраля. В городе прогнозируют дожди, снег и сильный ветер с порывами 22–27 м/с. Утром для обработки дорожного полотна противогололедными реагентами на улицы Новороссийска выехала спецтехника.

Михаил Волкодав

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