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Упавший с крыши вуза в Симферополе рабочий скончался

Рабочий разбился в Симферополе при проведении работ на здании крымского филиала Российского государственного университета правосудия. Трагедия произошла 5 февраля, сообщили в СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным следствия, 48-летний кровельщик получил травмы, несовместимые с жизнью, спасти его не удалось.

Обстоятельства его гибели устанавливают следователи. Проводится процессуальная проверка. Под контролем Главного следственного управления будут проверены соблюдения техники безопасности и требований трудового законодательства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, по предварительным сведениям, в подрядной организации, которая проводит ремонтные работы, погибший не был трудоустроен официально.

Алена Воробьева

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