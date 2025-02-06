Власти Краснодара пояснили, почему счет за отопление в январе на 25% больше

Жители Краснодара получили квитанции за ЖКУ за прошедший отчетный период и возмутились повышению суммы за отопление на 25%. В МЦУ города пояснили, что тарифы остались прежними (повышение, как и планировалось ранее, произойдет только в июле), а суммы поменялись из-за особенностей начисления в зимние месяцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Директор по сбыту «Краснодартеплоэнерго» Дмитрий Середенко заявил, что квитанции за декабрь краснодарцы получили в конце года. В них учитывались показания общедомовых приборов учета с 25 ноября до 18 декабря.

«В квитанциях за январь отражен период с 19 декабря по 22 января — больше обычного календарного месяца. Таким образом, в платежках за декабрь учитывалось 23 дня, а за первый месяц нового года — 34 дня»,— говорит господин Середенко.

На увеличение сумм также повлиял и объем потребленных ресурсов, выросший в связи с похолоданием в январе. В связи с этим суммы за отопление выросли в зависимости от показаний общедомовых приборов учета до 25%, говорит эксперт.

«При этом в многоэтажках, которые не имеют счетчиков, никаких изменений не произошло: они платят за тепло по нормативу одинаковую сумму с октября по апрель включительно»,— отметили в МЦУ Краснодара.

Татьяна Ручкина