Проект ветки трамвая на улицу Россинского в Краснодаре будет готов в этом году

Проектирование трамвайной ветки к району комплексной застройки на улице Кирилла Россинского в Краснодаре планируют завершить в текущем году. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на директора реализующей этот проект компании «Инсити Девелопмент» Артема Кислицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / krasnodar_tram Фото: t.me / krasnodar_tram

Компания запустит работы по переустройству инженерных сетей в районе прокладки новой трамвайной линии после согласования проектной документации.

Проект позволит связать новый микрорайон Образцово и ближайшие жилые кварталы с другими районами города, а также улучшит их транспортную доступность. Протяженность трамвайной линии должна составить около 9 км. Предварительная стоимость строительства трамвайной ветки составляет порядка 8 млрд руб., уточняется в сообщении.

Михаил Волкодав