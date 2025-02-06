Елена Хахалева пыталась вернуть государству зарплату, хищение которой ей вменяют

Бывшая судья Краснодарского крайсуда Елена Хахалева пыталась вернуть полученную ею зарплату, хищение которой ей вменяют, еще до возбуждения в отношении нее уголовного дела о мошенничестве и подлоге. Однако власти до сих пор эти деньги от нее не приняли. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Елены Хахалевой Фото: Из личного архива Елены Хахалевой

Елена Хахалева была лишена статуса судьи в 2020 году. И, по информации ее адвоката Ярослава Краснощекова, уже тогда она выразила готовность вернуть в бюджет средства, которые, по версии руководства Краснодарского крайсуда, были необоснованно перечислены ей в качестве зарплаты. Как рассказал изданию юрист, госпожа Хахалева внесла на депозитный счет одного из московских нотариусов 1,2 млн руб. и известила об этом руководство суда.

После возбуждения дела адвокат обратился в судебный департамент при Верховном суде РФ, признанный потерпевшим, с предложением забрать эти средства. Но тот деньги не принял, указав, что для этого нет оснований. Как следует из ответа департамента (копия есть в редакции «Ъ»), следствие еще не окончено, расчет ущерба пока не представлен. Средства до сих пор находятся на счете.

Как ранее сообщал «Ъ», Елене Хахалевой предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). По версии следствия, с января 2016 года по июль 2019 года судья не появлялась на рабочем месте без уважительных причин 127 раз, но при этом получала зарплату.

Адвокат Краснощеков разъяснил «Ъ», что Елена Хахалева уезжала в командировки, согласовывая их в устной форме с бывшим председателем суда Александром Черновым. Тот якобы давал ей поручения посетить Верховный суд и обсудить рассматриваемые дела. Также, пояснил изданию юрист, были и другие поездки, например, с 6 по 8 декабря 2016 года на пленарное заседании Совета судей России. При этом в ряде случаев приказы о командировках не издавались, командировочные удостоверения не требовались, так как Елена Хахалева ездила в Москву за свой счет. Именно поэтому в табеле дни ее поездок отмечались как рабочие.

Госпожа Хахалева, по имеющимся данным, последние годы проживает в Грузии. Она не возвращается в Россию, полагая, что ее уголовное преследование носит политический характер. В конце января стало известно, что она намеревалась отправиться из бакинского международного аэропорта в Дубай, но была задержана азербайджанскими властями. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, суд арестовал экс-судью на 40 дней с целью осуществления процедур, связанных с ее экстрадицией, однако апелляция изменила ей меру пресечения на полицейский надзор. В настоящее время рассматриваются документы об экстрадиции госпожи Хахалевой, поступившие из Генпрокуратуры России, пишет издание.

Андрей Обнорский