Суд арестовал экс-замглавы Дегтярска Солдатова за посредничество во взяточничестве

Первоуральский городской суд отправил в СИЗО до 4 апреля бывшего заместителя главы Дегтярска Виктора Солдатова, обвиняемого по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда. По данным источника «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, он выступил посредником при передаче взятки мэру Дегтярска Вадиму Пильникову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Урал», взятку Вадим Пильников получил от учредителя строительной компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова, который занимался строительством домов в Дегтярске для переселенцев из ветхого, аварийного жилья и для сирот. Несмотря на то, что, по данным «Ъ-Урал», дома не соответствовали требованиям стройнадзора, они были введены в эксплуатацию. Соответствующие акты о приемке работы, по словам собеседника, подписал Вадим Пильников за вознаграждение.

Саррафа Мамедова суд арестовал до 31 марта по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По словам источника «Ъ-Урал», Мамедов и Солдатов признали вину и пошли на сделку со следствием.

В начале декабря 2024 года Первоуральский городской суд арестовал Вадима Пильникова по двум эпизодам по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Замглавы Вадима Пильникова Андрей Ильин был арестован по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), однако впоследствии суд отправил его под домашний арест. По данным «Ъ-Урал», это связано с тем, что он дал показания на мэра.

По словам источника «Ъ-Урал», Андрей Ильин курировал работы по ремонту водопровода в Дегтярске. Якобы Вадим Пильников за вознаграждение подписал акты о приемке работ, хотя они не были выполнены до конца. За это, по данным «Ъ-Урал», Вадим Пильников получил от Андрея Ильина взятку в виде автомобиля марки Audi Q6.

Собеседник «Ъ-Урал», знакомый с обстоятельствами дела, подчеркнул, что Вадим Пильников сотрудничает со следствием. Он дал показания на бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, который был арестован по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Мария Шараева, Анна Капустина