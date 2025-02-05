Суд арестовал свердловского застройщика по делу о взяточничестве мэра Дегтярска

Первоуральский городской суд арестовал до 31 марта учредителя строительной компании «Жилые кварталы Саррафа Мамедова, обвиняемого по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.По данным источника «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, бизнесмен передавал взятку арестованному мэру Дегтярска Вадиму Пильникову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сотрудники следственного отдела по Первоуральску задержали Мамедова 31 января. Бизнесмен занимался строительством домов в Дегтярске для переселенцев из ветхого, аварийного жилья и для сирот. Дома не соответствовали требованиям стройнадзора. Чтобы дома были введены в эксплуатацию, он дал взятку Пильникову»,— рассказал источник «Ъ-Урал». По словам собеседника, за вознаграждение Вадим Пильников подписал акты о приемке работ.

По данным источника «Ъ-Урал», посредником в передаче взятки выступил бывший заместитель главы Дегтярска Виктор Солдатов. Сейчас он задержан, однако материалы об избрании меры пресечения в отношении него в суд не поступали. Вину Сарраф Мамедов и Виктор Солдатов признали. Они активно сотрудничают со следствием и дают показания на свердловских чиновников.

Напомним, в начале декабря Первоуральский городской суд арестовал Вадима Пильникова по двум эпизодам по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Замглавы Вадима Пильникова был арестован по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), однако впоследствии суд отправил его под домашний арест. По данным «Ъ-Урал», это связано с тем, что он дал показания на мэра.

По словам источника «Ъ-Урал», Андрей Ильин курировал работы по ремонту водопровода в Дегтярске. Якобы Вадим Пильников за вознаграждение подписал акты о приемке работ, хотя они не были выполнены до конца. За это, по данным «Ъ-Урал», Вадим Пильников получил от Андрея Ильина взятку в виде автомобиля марки Audi Q6.

Собеседник «Ъ-Урал», знакомый с обстоятельствами дела, подчеркнул, что Вадим Пильников сотрудничает со следствием. В частности, он дал показания на бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, который был арестован по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Мария Шараева