Главные новости за 5 февраля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
Бывший вице-губернатор Белгородской области перешел в команду Александра Хинштейна.
Сын воронежского сенатора Сергея Лукина получил долю в местном «Цитроне».
Курский бизнесмен попал под арест за организацию публичной акции.
Мирный житель получил черепно-мозговую травму при атаке БПЛА на Белгород.
Из украинского плена вернулись семеро бойцов из Черноземья.
Первым вице-мэром Воронежа стал Алексей Рыженин.
Министр здравоохранения Белгородской области вступает в «Барс».
Экс-декан факультета воронежского вуза получила условный срок за взятки от 46 студентов.
Бывшему вице-мэру Воронежа не удалось отменить взыскание с нее 15 млн руб.
Нижегородская компания построит водопровод для студенческого кампуса в Орле за 435 млн руб.
Прокуратура добилась расторжения договора аренды участка в центре Воронежа.
Липецкий «Гринпарк» обязали освободить участки в Молодежном парке.