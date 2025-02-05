Главные новости за 5 февраля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Бывший вице-губернатор Белгородской области перешел в команду Александра Хинштейна.

Сын воронежского сенатора Сергея Лукина получил долю в местном «Цитроне».

Курский бизнесмен попал под арест за организацию публичной акции.

Мирный житель получил черепно-мозговую травму при атаке БПЛА на Белгород.

Из украинского плена вернулись семеро бойцов из Черноземья.

Первым вице-мэром Воронежа стал Алексей Рыженин.

Министр здравоохранения Белгородской области вступает в «Барс».

Экс-декан факультета воронежского вуза получила условный срок за взятки от 46 студентов.

Бывшему вице-мэру Воронежа не удалось отменить взыскание с нее 15 млн руб.

Нижегородская компания построит водопровод для студенческого кампуса в Орле за 435 млн руб.

Прокуратура добилась расторжения договора аренды участка в центре Воронежа.

Липецкий «Гринпарк» обязали освободить участки в Молодежном парке.