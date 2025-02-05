Мирный житель получил черепно-мозговую травму при атаке БПЛА на Белгород
Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом — сбит беспилотник. В результате падения его обломков в облцентре был ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы. Его отправили в горбольницу №2.
Также в Белгороде была повреждена кровля предприятия. Информация о последствиях атаки уточняется. На месте работают оперативные службы.
О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».