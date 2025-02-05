Липецкий «Гринпарк» обязали освободить участки в Молодежном парке

Арбитражный суд Липецкой области обязал местное ООО «Гринпарк» освободить земельные участки в Молодежном парке в облцентре по иску регионального министерства имущественных и земельных отношений. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца. Ранее земля использовалась для размещения сезонных аттракционов и элементов благоустройства.

Если компания не исполнит решение суда в течение 30 дней, то ей начнут начислять неустойку в размере 1,5 тыс. руб. в день.

В 2020 году «Гринпарк» получил разрешение сроком на три года на использование двух участков в парке: один площадью 22,7 тыс. кв. м для размещения аттракционов и второй на 14,6 тыс. кв. м для элементов благоустройства территории. Общество должно было привести землю в состояние, «пригодное» для использования и рекультивации.

По истечении срока действия разрешения компания не обратилась к властям с заявлением о его продлении и не очистила участки от расположенных на них объектов, рекультивацию земель не провела. Власти потребовали устранения нарушений до 15 августа 2024 года, но этого сделано не было. В сентябре специалисты «Областного фонда имущества» выехали на место и обнаружили, что на описанных участках находятся кафе, некапитальные киоски, коммуникации ЛЭП и другие объекты. После этого власти решили добиться демонтажа и выполнения условий разрешения через суд.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Гринпарк» было зарегистрировано в Липецкой области в 2020 году для деятельности спортивных объектов. Уставный капитал — 30 тыс. руб. Генеральным директором является Алексей Волосков, учредителями — Марина Панянчук и Елена Паутова. Госпоже Панянчук и госпоже Паутовой принадлежат по 66,67% и 33,33% компании соответственно.

Анастасия Колпачева