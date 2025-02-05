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обновлено 19:40

Из украинского плена вернулись семеро бойцов из Черноземья

Четверо бойцов из Воронежской области вернулись из украинского плена

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 150 на 150. В частности, были освобождены четверо военнослужащих из Воронежской области и двое из Липецкой. Об этом сообщили главы регионов.

По данным губернаторов, военные находятся в Беларуси, у них есть возможность связаться с родными. С бойцами все в порядке, им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Военнослужащие будут проходить реабилитацию в медучреждениях Минобороны, но власти обоих регионов готовы «включиться в эту работу».

В конце октября 2024 года из плена вернулись двое воронежских военнослужащих и двое липецких.

UPD: белгородский омбудсмен Жанна Киреева сообщила, что из украинского плена освобожден один житель региона.

Алина Морозова

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