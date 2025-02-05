«ПСК Нефтегазмонтаж» построит водопровод для кампуса в Орле за 435 млн рублей

Нижегородское ООО «ПСК Нефтегазмонтаж» получило подряд на разработку проекта и выполнения строительно-монтажных работ для обеспечения водопроводными сетями студенческого кампуса, возводимого в районе Наугорского шоссе Советского района облцентра. Компания снизила начальную цену контракта с 439 млн до 435,5 млн руб. Источник финансирования — средства городского бюджета. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Второй участник закупки, чье имя не раскрывается, предлагал выполнить работы за 416,6 млн руб.

Победителю торгов предстоит выполнить работы в два этапа. К первому нужно приступить с даты подписания контракта, а завершить работы — до 1 июля 2025 года. В рамках него требуется разработать проектную документацию и выполнить инженерные изыскания с получением положительного заключения госэкспертизы.

Ко второму этапу необходимо приступить 2 июля, а сдать объект — до 15 ноября 2026 года. Подрядчику предстоит выполнить устройство футляров для сетей общей протяженностью 3,6 тыс. м. Кроме того, нужно уложить полиэтиленовые трубы диаметром от 200 мм до 500 мм и общей протяженностью 4,1 км.

На первом этапе предусмотрено выполнение работ от улицы Цветаева по улицам Героев Пожарных, Картукова, Скворцова и Наугорскому шоссе. На втором этапе — от улицы Скворцова по Наугорскому шоссе, а также улицам Сурнева, Генерала Горбатова, Донецкой и переулку Луганскому.

По данным Rusprofile.ru, ООО «ПСК Нефтегазмонтаж» было зарегистрировано в Нижегородской области в 2006 году. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Генеральным директором и единственным владельцем является Михаил Шихов. Выручка в 2023 году составила 416 млн руб., а чистая прибыль — 29 млн руб.

Строительство учебно-лабораторного корпуса площадью более 27 тыс. кв.м. при Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева началось в октябре прошлого года. Объем инвестиций в проект оценивается в 10 млрд руб. Подрядчиком выступает московско-чеченское ООО «Смарт менеджмент». Новый студенческий городок планируют достроить к весне 2026 года.

В Воронежской, Курской и Липецкой областях также приступили к проработке проектов по созданию вузовских кампусов мирового уровня, которые могут быть реализованы в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Эксперты отмечают важность таких проектов, но подчеркивают их ресурсоемкость и необходимость увязки строительства кампусов со стратегиями развития страны.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева