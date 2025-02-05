Первым вице-мэром по городскому хозяйству Воронежа стал Алексей Рыженин

Депутаты гордумы Воронежа согласовали кандидатуру Алексея Рыженина на пост первого заместителя главы облцентра по городскому хозяйству. Об этом сообщили в мэрии. До назначения он занимал эту должность в статусе «и.о.», а также работал руководителем управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Рыженин

Фото: мэрия Воронежа Алексей Рыженин

Фото: мэрия Воронежа

Алексею Рыженину в этом году исполнится 46 лет. Имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начал в 1996 году, работая юристом коммерческого отдела хоккейного клуба «Воронеж». В разные годы трудился в администрациях Левобережного, Новохоперского и Грибановского районов. В 2016 году стал замглавы Грибановского района, а затем возглавил муниципалитет. С 2020-го по 2021 год — и.о. руководителя управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики мэрии Воронежа. В 2021 году официально возглавил структуру мэрии.

В сентябре прошлого года новый глава города Сергей Петрин рассказал, что у него появятся два первых заместителя. На эти посты он предложил на тот момент главу управы Центрального района Инну Шеину и Алексея Рыженина. В конце октября госпожа Шеина стала первым замглавы облцентра по стратегическому планированию, экономике и финансам, сменив на этой должности Юрия Тимофеева.

Анастасия Колпачева