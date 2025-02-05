Экс-декан факультета ВГУИТ получила условный срок за взятки от 46 студентов

Октябрьский райсуд Тамбова признал бывшего декана факультета местного представительства одного из воронежских вузов виновной в получении взяток в значительном и крупном размерах от 46 студентов (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Ее приговорили к пяти с половиной годам условного лишения свободы с испытательным сроком в пять лет. Также женщине запретили пять лет занимать руководящие должности в органах госвласти и местного самоуправления, учреждениях образования. Об этом сообщили в прокуратуре региона. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о бывшей сотруднице представительства Воронежского госуниверситета инженерных технологий (ВГУИТ) Ольге Дворяниновой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, с июля 2018 года по январь 2023-го осужденная в составе ОПГ, в которую также входили ее заместитель и директор представительства, получила взятки от студентов в размере от 20 до 315 тыс. руб. За это участники группы оформляли документы о приеме граждан в университет, при этом такие учащиеся не посещали занятия и сдавали сессии без фактической проверки знаний.

«Уголовное дело рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»,— добавили в облпрокуратуре.

В ноябре 2024 года экс-глава тамбовского представительства ВГУИТ Арменуи Судакова также получила пять с половиной лет лишения свободы условно. Реальный срок назначили только бывшему заместителю Дворяниновой: на этой неделе стало известно, что Александра Соколова приговорили к семи с половиной годам общего режима.

Алина Морозова