Курский бизнесмен попал под арест за организацию публичной акции

Ленинский райсуд Курска назначил восемь суток административного ареста 51-летнему предпринимателю Игорю Ругаеву за организацию публичного мероприятия (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ). Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Господин Ругаев участвовал в возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной. Согласно Kartoteka.ru, ему принадлежат компании ООО «Кремень» и ООО «ТД Белая птица — Черноземье +». Поводом для назначения ему ареста стал его публичный призыв к другим участникам строительства линий обороны. Он предложил собраться у здания правительства региона для того, чтобы добиться от властей приемки выполненных работ. В суде господин Ругаев не признал себя виновным в административном правонарушении.

Строительство линий обороны на границе с Украиной в Курской области является предметом десятков судебных разбирательств и нескольких уголовных дел. Бывшие топ-менеджеры государственной корпорации развития, которая финансировала возведение фортификационных сооружений, и несколько предпринимателей обвиняются в злоупотреблениях полномочиями и мошенничестве (ч. 3 ст. 285 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). В начале этого года Генпрокуратура инициировала дело о взыскании с участников строительства более 3,2 млрд руб., которые те якобы украли при исполнении контрактов.

В конце прошлого года переселенцы из приграничных райнов Курской области, покинувшие свои дома после вторжения вооруженных сил Украины, несколько раз собирались на митинги у здания правительства региона. В результате протестов власти согласились проводить официальные встречи и решать проблемы с выплатой денег за потерянное имущество.

Сергей Толмачев