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Коммерсантъ FM
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Авторов зачтут на синем логотипе

VK запускает новую программу монетизации для авторов сообществ

Владельцам сообществ во «ВКонтакте» с аудиторией от 1 тыс. до 100 тыс. человек станет доступна новая программа монетизации. Ее участники будут получать ежемесячную выплату в 30 тыс. руб., для вступления в программу авторы должны выпускать минимум 2 клипа и 12 постов в месяц. Годовой размер фонда аналитики оценивают в 1–1,5 млрд руб. Участники рынка блогеров называют условия программы разумными и считают, что заявленный объем контента будет достаточным для постоянного наполнения самой соцсети.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Холдинг VK (MOEX: VKCO) запускает новую программу монетизации для авторов сообществ во «ВКонтакте» с аудиторией от 1 тыс. до 100 тыс. подписчиков, сообщили “Ъ” два источника, близких к компании. Механизм получит название «Фонд оригинальных авторов VK». Собеседники уточнили, что каждый ее участник будет получать фиксированную ежемесячную выплату, а также доступ к расширенным инструментам развития сообщества и коммерческим проектам компании.

Так, прошедшие отбор будут ежемесячно получать 30 тыс. руб. в течение года при соблюдении условий.

В том числе для вступления в программу в сообществе автора должно выходить минимум 2 клипа и 12 постов в месяц, для того чтобы остаться участником программы — 4 клипа и 12 постов за период.

В компании подтвердили запуск новой программы. Она рассчитана на год с момента вступления при условии полного соблюдения правил, уточнил представитель VK: «Для прохождения отбора суммарный ежемесячный доход автора с других программ монетизации "ВКонтакте" не должен превышать 100 тыс. руб.».

В прошлом году холдинг также запустил новую программу монетизации «VK Видео» для авторов с аудиторией более 5 тыс. человек по модели Revenue Share (см. “Ъ” от 17 сентября 2024 года). Ранее программа получения дохода с видеоконтента предполагала монетизацию роликов длительностью не менее одной минуты. За период с сентября 2023 года по начало 2024 года объем нативных интеграций в видеоконтенте VK превысил 1 млрд руб. (см. “Ъ” от 21 марта 2024 года).

Что в «VK Видео» рассказали об удалении противоправного контента

Компания также неоднократно отчитывалась о росте выручки от рекламных интеграций: по итогам первой половины 2024 года — в 2,8 раза (см. “Ъ” от 8 августа 2024 года). Совокупный доход авторов «ВКонтакте» с помощью официальных инструментов монетизации составил 7,1 млрд руб., увеличившись на 28% год к году (см. “Ъ” от 30 января). Из них рекордные 1,4 млрд руб. создатели контента заработали с помощью VK Donut.

Объем новой программы холдинга превысит 1 млрд руб., оценивает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Если брать во внимание узкую воронку проекта, под которую в теории попадают несколько тысяч авторов сообществ, то примерный годовой объем фонда может варьироваться от 1 млрд до 1,5 млрд руб.».

Небольшие блоги для VK — это как малый бизнес в экономике: они обеспечивают стабильность жизнедеятельности всей системы, считает гендиректор АО КРОС Екатерина Мовсесян: «С одной стороны, новая программа, и в частности доступ к коммерческим проектам компании, позволит расширить возможности по работе и сегментации аудитории в соцсети, с другой — поможет бизнесу размещать свою рекламу у малых и микроблогеров».

В потенциале можно ожидать создание автоматизированной платформы на базе VK по продаже рекламы у этих небольших игроков, говорит она.

Условия программы, включающие минимум 2 клипа и 12 постов в месяц, выглядят вполне разумно, заверяет гендиректор инфлюенс-агентства «Почва» Георгий Лапшаков. По его мнению, это объем контента, который не является чрезмерно большим, но при этом позволяет VK активно наполнять платформу качественным контентом.

«Ведение сообщества — это сложный труд, требующий как материальных, так и эмоциональных вложений»,— отмечает работающий с блогерами психолог Анетта Орлова. Бывает, что автор, потратив много сил на создание контента, не получает должного отклика от аудитории и рекламодателей. Как итог он сталкивается с выгоранием и бросает вести сообщество, напоминает она.

Юлия Юрасова, Олег Козырицкий

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