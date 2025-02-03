Главные новости за 3 февраля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов

Находящегося под стражей гендиректора курской корпорации развития уволили.

Двум заместительницам воронежского министра ЖКХ предъявили обвинение.

Три мирных жителя получили осколочные ранения при атаке БПЛА на хутор под Белгородом.

Из правительства Белгородской области уволился вице-губернатор Владимир Базаров.

В Воронеже около 300 домов, а также ряд школ и детсадов остались без холодной воды из-за аварии.

Глава Курской области назначил себе помощницу и советницу из Самарской области.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков призвал усилить борьбу с коррупцией.

Министерство экологии Тамбовской области возглавил Дмитрий Сомов.

На достройку бассейна в белгородском Губкине направят еще 430 млн руб.

Краснодарская ГК «Агротек» запустила в ОЭЗ «Липецк» семеноводческий центр за 2 млрд руб.

За неделю при пожарах в Черноземье погибли четыре человека.