Министерство экологии Тамбовской области возглавил Дмитрий Сомов

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов назначил и.о. министра экологии и природных ресурсов Дмитрия Сомова. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Сомов больше десяти лет проработал в органах безопасности

Фото: министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов больше десяти лет проработал в органах безопасности

Фото: министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области

Дмитрий Сомов в 2006 году окончил Московский пограничный институт ФСБ России по специальности «Юриспруденция». До 2020 года служил на офицерских должностях в органах безопасности разных регионов России и в представительстве в Беларуси, старший офицер. С марта 2022 года занимал пост замглавы тамбовского города Рассказово, на котором курировал вопросы безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами. С января 2024-го работал заместителем регионального министра экологии — начальником управления природопользования. Курировал вопросы в сфере использования и охраны водных объектов, безопасности гидротехнических сооружений.

В конце января должность министра экологии Тамбовской области покинула Алла Албегова. Она написала заявление об уходе по собственному желанию. Занимала этот пост с июля 2023 года.

Алина Морозова