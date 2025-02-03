Белгородский губернатор призвал усилить борьбу с коррупцией

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков на заседании правительства области обратился к МВД и прокуратуре с просьбой усилить контроль за действиями должностных лиц, работающих в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Чем больше средств федерального уровня мы получаем, чем больше выделяем средств на социальную поддержку, тем больше, к сожалению, может быть создано условий для неправильного расходования этих средств. Иногда такое желание возникает у самих жителей, а иногда у ответственных руководителей или исполнителей муниципального или регионального уровней»,— сказал господин Гладков. Он поручил усилить контроль не только расходования федеральных средств, поступающих для поддержки жителей приграничных районов, но и всех госпрограмм. По мнению главы региона, воровства в этой сфере не должно быть по определению.

Власти Белгородской области выплачивают единовременную помощь пострадавшим от обстрелов, а также возмещают потерю имущества. Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина на совещании сообщила, что 35 семей уже зарегистрировали право собственности на новое жилье, по 167 работа находится на стадии оформления таких прав, а по 365 — на стадии подбора жилья.

Владимир Зоркий