Заместительницам воронежского министра ЖКХ предъявлено обвинение

Заместителям министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Елене Евсюковой и Наталии Толчеевой предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в региональном главке МВД, который расследует уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталия Толчеева (слева) и Елена Евсюкова (справа) во время первого заседания по избранию меры пресечения

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Наталия Толчеева (слева) и Елена Евсюкова (справа) во время первого заседания по избранию меры пресечения

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Госпожи Евсюкова и Толчеева были задержаны в конце января. При рассмотрении ходатайств следствия о заключении женщин под стражу суд принял решение отправить их под домашний арест до конца марта.

В основу уголовного дела легли обстоятельства исполнения госконтракта на исследование объемов мусора в нескольких населенных пунктах региона. В 2022 году региональный департамент ЖКХ (ныне — министерство) заключил его с крымской компанией ООО «Альфа». На основе собранных данных были установлены нормативы и тарифы для утилизации мусора.

Как считают в МВД, еще до заключения контракта чиновницы дали подчиненным указание вне зависимости от итогов исследования уменьшить показатели объемов мусора. В итоге установленные на основании исследования нормативы были отменены по иску регионального оператора. По версии следствия, этот факт говорит о том, что в действительности выделенные на исследование 9,4 млн руб. были похищены.

Обвиняемые вину не признают. Елена Евсюкова в суде заявила, что не крала ничего ни у государства, ни у жителей, а Наталия Толчеева сказала, что в период заключения контракта и вовсе не работала в нынешней должности.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев