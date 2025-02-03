Находящегося под стражей главу курской корпорации развития уволили

30 января уволен генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, обвиняемый в злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом на заседании правительства региона рассказал врио министра имущества Дмитрий Савин.

Врио губернатора Александр Хинштейн пожурил подчиненного за то, что он раньше не предупредил его об отставке господина Лукина. Глава региона отметил, что ранее ему пришло представление прокурора об увольнении главы корпорации в связи с утратой доверия. Господин Хинштейн согласился с этим. Ранее по его решению господин Лукин был временно отстранен от должности. Новым руководителем корпорации стал Александр Бережной.

В конце прошлого года в СИЗО были заключены Владимир Лукин и его бывший заместитель Игорь Грабин. Полиция обвиняет их в злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Им вменяется необоснованное расходование из бюджета более 173 млн руб. при реализации одного из контрактов на строительство фортификационных сооружений в Глушковском районе. Позже по обвинению в хищениях (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) были задержаны формальные руководители компаний-подрядчиков ООО «Сиэми» и ООО «Торговый дом Курск» Виталий Синьговский и Денис Федоров.

В конце января стало известно, что Генпрокуратура РФ предъявила к бывшим руководителям курской корпорации развития и нескольким бизнесменам и фирмам иск о взыскании более 3,2 млрд руб., выделенных на строительство фортификационных сооружений.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий