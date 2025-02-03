За неделю в Черноземье произошло 128 пожаров, погибли четыре человека

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали 128 пожаров, в результате которых погибли четыре человека, еще как минимум шесть пострадали. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Белгородской области ликвидировали 26 возгораний, 11 из которых произошли в жилье. О пострадавших не сообщается. Подразделения МЧС России 27 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

В Воронежской области произошло 26 пожаров, в результате которых пострадали как минимум шесть человек, эвакуированы — 12. О погибших не сообщается. Одним из резонансных происшествий недели стало возгорание в кофейне на улице Плехановской в Воронеже. В результате пожара три девушки в возрасте 17-ти, 20-ти и 22-х лет получили ожоги различной степени тяжести, их доставили в медучреждения. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подразделения МЧС России девять раз реагировали на дорожные происшествия. Взрывотехники уничтожили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В Курской области потушили 12 пожаров. В результате возгорания в Щигровском районе, предположительно возникшего из-за неосторожного обращения с огнем при курении, погиб 52-летний мужчина. Пожарным удалось спасти трех человек из горящей квартиры в Железногорске. Подразделения МЧС России 80 раз выезжали на вызовы по тревоге и 20 раз устраняли последствия дорожных аварий.

В Липецкой области зафиксировали 17 возгораний. Пожарные эвакуировали десять человек из горящей квартиры в одной из девятиэтажек Липецка. Никто не пострадал. Подразделения МЧС России три раза привлекались к ликвидации последствий ДТП.

В Орловской области установили 30 возгораний. Один человек погиб, еще 15 удалось спасти, а эвакуировать — 30. Подразделения МЧС России 41 раз выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению.

В Тамбовской области зафиксировали 17 пожаров. Погибли два человека, еще двух удалось спасти. Подразделения МЧС России отреагировали на 12 дорожных происшествий.

С 20 по 27 января в Черноземье произошло 158 пожаров, в результате которых погибли девять человек, еще шестерых эвакуировали, девятерых удалось спасти.

Анастасия Колпачева