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В Воронеже около 300 домов остались без холодной воды из-за аварии

Специалисты «РВК-Воронеж» обнаружили порыв на трубе диаметром 600 мм на улице Антонова-Овсеенко в Коминтерновском районе облцентра. На время устранения коммунальной аварии было решено приостановить подачу холодной воды почти в 300 домов. Об этом сообщили в компании.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В «РВК-Воронеж» рассказали, что сейчас специалисты разрабатывают котлован для определения «характера повреждения».

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Мэр Сергей Петрин сообщил в своем Telegram-канале, что из-за порыва грунт, который располагался на близлежащей территории, попал на дорогу. Чтобы вытащить увязший в нем грузовой спецтранспорт, на место направили спецтехнику. Фронтальные погрузчики расчищают там проезжую часть.

По данным региональной Госавтоинспекции, движение на участке улицы Антонова Овсеенко — от улицы 60-й Армии до бульвара Победы — перекрыто. На месте работают экипажи ДПС.

Анастасия Колпачева

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