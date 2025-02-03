В Воронеже около 300 домов остались без холодной воды из-за аварии

Специалисты «РВК-Воронеж» обнаружили порыв на трубе диаметром 600 мм на улице Антонова-Овсеенко в Коминтерновском районе облцентра. На время устранения коммунальной аварии было решено приостановить подачу холодной воды почти в 300 домов. Об этом сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В «РВК-Воронеж» рассказали, что сейчас специалисты разрабатывают котлован для определения «характера повреждения».

Мэр Сергей Петрин сообщил в своем Telegram-канале, что из-за порыва грунт, который располагался на близлежащей территории, попал на дорогу. Чтобы вытащить увязший в нем грузовой спецтранспорт, на место направили спецтехнику. Фронтальные погрузчики расчищают там проезжую часть.

По данным региональной Госавтоинспекции, движение на участке улицы Антонова Овсеенко — от улицы 60-й Армии до бульвара Победы — перекрыто. На месте работают экипажи ДПС.

Анастасия Колпачева